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(Görüntülü Haber) Suriyeli rehbere fidye tuzağı: 3 gözaltı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA bir kadın tarafından eve çağırılıp tuzağa düşürülen Suriyeli Muhammed Ali Alabdullah (21) elleri kolları bağlanarak evde rehin alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Suriye uyruklu...

Ali AKSOYER-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA bir kadın tarafından eve çağırılıp tuzağa düşürülen Suriyeli Muhammed Ali Alabdullah (21) elleri kolları bağlanarak evde rehin alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Suriye uyruklu fidyeciyi yakalayarak gözaltına aldı TÜRKİYE’DE YALNIZIM DİYE KANDIRDI Taksim’de yaşayan ve Eminönü’nde turist rehberliği yapan Muhammed Ali Alabdullah’a geçtiğimiz Salı günü Suriyeli bir kadın telefon ederek Türkiye'de yaşadığını ve bazı sıkıntıları olduğunu söyleyerek yardım istedi. Sultangazi’deki adrese yardım için giden Alabdullah'ı telefonda konuştuğu kadın karşıladı. Kadın içeri giderken kapıya gelen 3 kişi Alabdullah’ı evin içine çekip elini kolunu bağladılar. Zanlılar çeşitli işkenceler yaptığı Alabdullah’ın Şanlıurfa’da bulunan bir ablasını arayıp 20 bin dolar fidye istedi. Abla parayı bulamayınca durumu İstanbul’da yaşayan amcasının oğlu İşam Alabdullah’a bildirdi. Amcaoğlu hemen durumu polise bildirdi. AYNI GÜN AKŞAM KURTARILDI İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri Alabdullah’ın irtibatlı olduğu tüm Suriyelileri sorguladı. Polis Alabdullah’ın Türkiye’ye ilk geldiğinde ikamet ettiği Sultangazi Esentepe mahallesindeki bir evi tespit etti. Adrese yapılan operasyonda Muhammed Ali Alabdullah kurtarılırken fidyeci iki şüpheli yakalandı. Tam polisler içerideyken üçüncü şüpheli de herşeyden habersiz eve girdi ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmoud Alhajmuhammed’in cinsel istismardan daha önceden kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis kaçırılan Alabdullah'ı amcasının oğluyla buluşturdu. O anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.

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