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(Görüntülü Haber) Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezlerinde karne sevinci yaşandı. Reyhanlı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Mehmet Ayaz, Mehmet Ali Arslan ve Barış El Selam...

HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezlerinde karne sevinci yaşandı. Reyhanlı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Mehmet Ayaz, Mehmet Ali Arslan ve Barış El Selam Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Mustafa Akan ile Türk ve Suriyeli öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı tören Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Suriyeli öğrencilerin İstiklal Marşı ve çeşitli Türkçe ve Arapça şarkılar söyledi. Barış El Selam Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Kurdi, Suriye’deki iç savaş nedeniyle eğitimleri yaram kalan çocuklarının Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda güzel bir eğitim gördüklerini söyledi. Merkezde 300 öğrenci olduğunu ifade eden Kurdi, 40 Suriyeli ve 18 Türkçe öğretmeni olmak üzere 58 öğretmenin görev aldığını belirterek, çocuklarına eğitim verilmesi konusunda desteklerini esirgemeyen Türk yetkililerine teşekkür etti. Eğitim döneminde Türkçe de öğrenen Suriyeli çocuklar, geleceğe hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye’de iyi eğitim alıyoruz. Türkçeyi de öğreniyoruz. Burada geleceğe hazırlanıyoruz" dedi. Öğrenciler gelecekte doktor, mühendis, gazeteci olmak istediklerini söylediler. Törende öğrencilere karneleri dağıtılarak çeşitli hediyeler verildi.

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