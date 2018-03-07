(Görüntülü Haber) Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı okudu, Zeybek oynadı, türkü söyleyip, Mehmet marşı okudu

Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı okudu, Zeybek oynadı, türkü söyleyip, Mehmet marşı okudu Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı okudu, Zeybek oynadı, türkü söyleyip, Mehmet marşı okudu KAYSERİ?de eğitim gören Suriyeli çocuklar, ?Türkiye Şefkat Yuvası? etkinliğinde hazırladıkları gösterileri sundu. Suriyeli öğrenciler, İstiklal Marşı?nı okuyup, zeybek oynadı ve aynı zamanda ?Burası Muştur? türküsü ile Mehter Marşı?nı söyledi. Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ise ?Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz? dedi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye?ye sığınan Suriyelilerin dramı yürek burkarken, devlette sığınmacılara her türlü desteği sunuyor. Kayseri?de yaşayan Suriyeli çocuklarda eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri?de eğitim gören Suriyeli öğrenciler, ?Türkiye Şefkat Yuvası? etkinliği ile hünerlerini sergiledi. İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Süleyman Kmaçı, , Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, öğrenciler ve aileleri katıldı. İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, , Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, öğrenciler ve aileleri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri?de 8 bin 839 Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, ?Geçen yıl itibariyle 4 bin 500 olan bu sayı yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Bu coğrafyanın çocukları bize emanet. Bugünde ülkemize sığınan ve okullarımızda eğitim gören Suriyeli kardeşlerimizin Türk eğitim sistemine uyum nasıl sağladıklarını göreceğiz? dedi. Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı ise, etkinliğin Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi Kapsamında yapıldığını söyledi. Kamçı, ?6 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir ediyoruz.Ülkemize sığınan sıkıntılar yaşayan çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz ve düşünmek zorundayız. Suriyeli çocukların sevgi, şefkat ve eğitime ihtiyaçları var. Bu konuda da eğitimlerini okullarımızda sürdürmeleri için gerekli fırsatlar sağlanıyor. Biz bu hizmetleri sunarken Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz ve eşit şartlarda eğitim hizmetini veriyoruz. Onların bu gösterileri de milletimize gösterilen vefa ve minnet duygularını ortaya koyuyor? diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından önce Kur?anı Kerim tilaveti ardından Suriyeli çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Kayseri?de eğitim gören Suriyeli çocukların teşekkür mesajlarının yer aldığı proje tanıtım film gösterisinin ardından Suriyeli Türkmen öğrenciler İstiklal Marşı?nı okudu. Ardından Suriyeli öğrenciler zeybek oynadı. Yine Suriyeli öğrencilerden oluşan koro ?Burası Muştur? türküsünü ve ardından Mehmet Marşı- Ceddin Deden ?i seslendirdi. Etkinlik, ?Şefkat Eli Türkiye? adlı tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.