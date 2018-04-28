Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış...

(Görüntülü Haber) Suriyeli kız çocuklarına yaşam evi

Ferhat DERVİŞOĞLU REYAHNLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na ait Çocuk Yaşam Merkezi'nde, Kuveyt Kızılayı'nın sponsor olduğu yetim kız çocukları için yapılan yaşam evi...

Ferhat DERVİŞOĞLU REYAHNLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na ait Çocuk Yaşam Merkezi'nde, Kuveyt Kızılayı'nın sponsor olduğu yetim kız çocukları için yapılan yaşam evi hizmete girdi. Kuran-ı Kerim okunan ve ilahiler seslendirilen açılışta konuşan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, Suriyeli yetim çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetişebilmeleri için modern yaşam alanları oluşturduklarını söyleyerek, Çocuk Yaşam Merkezi, bu amaçla attığımız önemli bir adımdır. Buradan Suriye'nin geleceğini inşa edecek bireylerin yetişmesini arzu ediyoruz. Bu tesisimizde bulunan villalardan birinin de yapımını Kuveyt Kızılayı kurumu üstlendi. Kurum yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür ediyoruz dedi. Kuveyt Kızılayı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hilal Musaed al-Sayer ise konuşmasında, Suriye'de yıllardır acı tablolarla karşı karşıya kalındığını ifade ederek, özellikle yüz binlerce çocuğun yakınlarını kaybederek yetim kaldığını söyledi. Merkezde, Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda açılan villa tipi evde 7-8 yaşları arasındaki 18 savaş mağduru kız çocuğu barınacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314