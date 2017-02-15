(Görüntülü Haber) Suriyeli kardeşler, Sivas'ta tedavi altında

SURİYE'nin Halep şehrinde sobayı yakarken meydana gelen patlama sonucu yanarak ağır yaralanan, Suriyeli 12 yaşındaki Regaid ve 6 yaşındaki Bayan Cuer kardeşler, Sivas'ta tedaviye alındı. Regaid'in daha önce çıkan çatışmada annesini kaybettiği, kendisinin de vücuduna isabet eden kurşunla yaralanıp tedavi gördüğü öğrenildi. Olay, 22 gün önce Halep'in Türkiye sınırı yakınlarında meydana geldi. Çadırda yaşayan Regaid ve kardeşi Bayan Cuer, fuel- oil sobasını yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Regaid ve Bayan Cuer kardeşler, tedavileri için Türkiye'ye gönderildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Regaid'in vücudunun yüzde 50'sinin, Bayan'ın vucüdunun ise yüzde 30'unun yandığı belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DERİ NAKLİ YAPILACAK Regaid'in 20 gün önce Sivas'a geldiğini belirten yanık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Geldiğinde durumu çok ağırdı, koma halindeydi. İlk 1 hafta kendisiyle fazla diyalog kuramadık. Çünkü koma halinden çıkamadı. Sonra yavaş yavaş tedavilere cevap vermeye başladı. Şu anda ayaklarında ve kollarında tam kat yanıkları mevcut. Yüzünde de yanıkları vardı. Yüzündeki yanıklar bir hayli iyileşti. Ayaklarındaki o tam kat deri yanıklarını da ameliyatla çıkardık. İlerideki günlerde de o bölgelere deri nakli yapacağız. Hasta bize getirildiğinde yüzde 50'ye yakın ağır deri yanıkları vardı. İnşallah sağlığına kavuşacak. Çoğunluğu 3'üncü derece dediğimiz tam kat yanıktı. Şu ana kadar 7 büyük ameliyat geçirdi. Ayağını kaybetme riski vardı. Kurtarma işlemleri yapıldı. Deri nakline hazır hale getirmek için işlemlerimizi tamamladık. Bir dahaki haftadan itibarende deri nakli sürecine geçeceğiz" dedi. Prof. Dr. Turan, Regait'in kardeşi Bayan'ın da 1 hafta önce Hatay'dan Sivas'a getirildiğini belirterek, "Biz aileleri birleştirilim diye özellikle Bayan'ın da buraya getirilmesini istedik. Onun da toplamda yüzde 30 civarında yanığı mevcut. Yüzünün de ilerleyen günlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. SURİYE'DE KURŞUNLANDI Regaid'i tedavi ederken karnında bir iz fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Turan, "Daha önce ameliyat yapılmış. Ne olduğunu sorguladığımızda şunları öğrendik. 3 sene önce sokakta otururken bir çatışma çıkıyor ve anneleri İmen kurşunlanma sonucu vefat ediyor. Çocuklar da kurşunlanıyor. Bu çocuk 2 ay Hama'da hastanede tedavi görüyor" dedi. Regaid ise kendisine hastanede çok iyi bakıldığını ve şimdi daha iyi durumda olduğunu söyledi. Baba Yusuf Cuer de peşe peşe sıkıntılı dönemler geçirdiklerini belirterek, "Suriye'de soba patladı. Çocuklar da sobaya yakındı. Komşumuz olan bir kadın ve çocuklar yandı. Sonra buraya geldik. Geldiğimizden beri çok iyi ilgileniyorlar bizimle. Gece gündüz bakıyorlar. İyi tedavi yapıyorlar. Çok şükür kızım iyi duruma geldi" dedi.