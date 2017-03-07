(Görüntülü Haber) Suriyeli kadınlardan hüzünlü kadınlar günü kutlaması

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da Suriyeli kadınlar için düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, Suriye'deki savaşın canlandırılması sırasında salonda bulunan Suriyeli kadınlar arasında duygulanırken bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Batman'da ilk kez Suriyeli sığınmacı kadın ve çocuklarının katıldığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlaması düzenlendi. Etkinliğe katılan Suriyeli kadınlar, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Suriye'deki savaş ve zulmü anlatan oyunun sahnelenmesi sırasında izleyiciler arasında bulunan Suriyeli kadınlar, gözyaşlarını tutumadı. Etkinliğe katılan Suriyeli çocukların dans gösterisi ve genç kızların Arapça müzik dinletisi ise izleyenler arasında coşku yarattı. Etkinliği izleyen Batman Esnaf Odaları Birlik Başkanı Talat Kara, sadece Suriyeli değil tüm mültecilere yeteri kadar destek verilmediğini anlatırken, "Aslında hepimiz ya muhacir ya da muhacir adayıyız. Bu kardeşlerimiz Batman'a geldiğinden beri gereken sahiplenmeyi gösteremedik. Bunun için Suriyeli kardeşlerimize ilk gün gibi sahip çıkmalıyız" dedi. Etkinliği düzenleyen IMPR Humanitarian (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi) Bölge Koordinatörü Coşkun Algan, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana muhacirleri yanlız bırakmayarak destek olduklarını belirterek, şöyle dedi: "Bizler IMPR olarak savaşın başladığı ilk günden beri sahada muhacirlerin yanındayız, sürekli tüm kapımız sonuna kadar onlara açık. Her konuda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Elimizde bir varsa birinin tamamını vermeye çalışıyoruz. Bugün de kadınlar günü, ülkemizde kadınların kendi yerel olarak kutladığı bir etkinlikti. Bizim de birinci amacımız tamamen muhacirlerin katıldığı, muhacirler için bir kadınlar günü kutlaması planlamaktı. İsteğimiz amacımız kadınların kendi ülkelerinde, kendi topraklarında kendi evlerinde kendi var oldukları huzurlu bir ortamda kutlamaktır. Nasip olmadı onlar için ama bu güzel günde onlarla beraber kutlamak nasip oldu. Bunun için mutluyuz. Onları bir saatlik bile olsa mutlu edebilmişsek, bu bizim için yeterlidir. Amacımız muhacirlere yardım etmek ve her alanda imkan sağlamaktır."