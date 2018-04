(Görüntülü Haber) Suriyeli kadınlara anne-bebek sağlığı eğitimi

Haber Oktay ENSARİ-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, ()Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tamer Özsarı ve uzman Ebe Pınar Mallı tarafından Kayseri'de Suriyeli sığınmacıların ağırlıklı olarak oturduğu Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallesinde ?Anne Biliyor Musunö eğitimi verildi. Suriyeli kadınlara sağlıklı bebek büyütme yöntemleri anlatıldı. Suriyeli kadınlar eğitime kucaklarında bebekleri ve ellerindeki çocuklarıyla geldi. Son dönemlerde artan doğru yanlış birçok bilgi anne ve anne adaylarının kafasını karıştırırken, ilaç firması Biocodex Türkiye, ticari beklenti olmaksızın hazırladığı ?Anne Biliyor musunö isimli sosyal sorumluk projesini bu kez de Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile paylaştı. Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda Nöroloji uzmanı olan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destekçisi olduklarını özellikle anne ve bebek konularında ise özel sektörün de destekleri ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İki aşamalı olarak yapılan eğitimlerde kent merkezinde 436, Suriyeli sığınmacıların ağırlıklı olarak oturduğu Eskişehir bağları Gecekondu önleme bölgesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde 400'ü üzerinde gebe ve anneye ulaştıklarını söyledi. GEBELERİN KAFALARI KARIŞIK Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tamer Özsarı ve sosyal medyada annelerin en fazla takip ettiği ? gebbepinar ö olarak tanıdıkları Ebe Pınar Mallı, özellikle Suriyeli annelerle bir araya gelerek, onlara bebek bakımı konusunda hayatlarını kolaylaştıracak, uygulamalı bilgileri aktardı. Pınar Mallı, Türkiye genelinde anne ve bebek sağlığı konusunda bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonucunda gördüğümüz kadarıyla, içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle annelerimizin kafaları özellikle bebek bakımı konusunda verilen bilgiler konusunda hayli karışık. Her gün gerek sosyal medya gerekse de görsel veya işitsel medyadan o kadar çok bilgi kendilerine veriliyor ki, neyin doğru neyin yanlış olduğu noktasında kafaları hayli karışık. Onları aydınlatmak istedik. diye konuştu. Suriyeli kadınlarla eğitim toplantısı öncesi ve sonrası da görüşmeler yaparak,özel durumlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan ebe Pınar Mallı, kendisini can kulağıyla dinleyen ve notlar da alan Suriyeli kadınlarla ilgili şunları dile getirdi SURİYELİ ANNELER DİL SORUNU YAŞIYOR Suriyeli anneler ile bir aradayız. Melikgazi Belediyesine sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Suriyeliler biliyoruz ki bizim kültürümüz içinde kendilerini yalnız hissediyorlar. Onlarında doğru bildikleri yanlışlarda var. Biz de bu doğrultuda anne biliyor musun anne-bebek eğitim seminerleri olarak doğru bilinenleri, bebek gelişimleri ve hamilelikleri sağlıklı geçirmeleri için eliminizde ne geliyorsa yapmak için Kayseri'deyiz. Suriye anneler sağlığa ulaşmakla ilgili fırsat eşitsizlikleri , eğitimle ilgili desteklerde eksikler olabiliyor. Biz biliyoruz ki ,sağlık bir toplumun yemelinde iyi bir eğitim ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesi ve bunlara ulaşmadaki zorluklar için nereye başvuracaklarını bilmemeleri ve genç anne oluşları bebek bakımı ile yetersizlikleri ve aynı zamanda dil problemleri sebebi ile zaman zaman zorluklarla karşılaşıyorlar.