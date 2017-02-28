(Görüntülü Haber) Suriyeli engellilere akülü sandalye

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()Haber: İbrahim EMÜL / Kamera: OSMANİYE, () MERSİN'de HDP Akdeniz İlçe Teşkilatı kongresinde yaptığı konuşmalardan dolayı hakkında 2 ayrı dava açılan ve geçen hafta milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı. Geçen yıl ki kongrede yaptığı konuşma içerisinde, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği suçlaması ile hakkında Mersin 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Figen Yüksekdağ, Kocaeli 1 Nolu F tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle savunmasını yaptı. Suçlamayı kabul etmeyen Yüksekdağ, "Bir siyasetçi olarak eleştiririm. Gerekirse sert konuşurum. Ayrıca Başbakan Ahmet Davutoğlu ile zamanında oturup konuşmuşluğumuz vardır. Siyaset böyle bir şeydir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını da inceleme şansı buldum. İddianamede geçen sözler hakaret içermemektir. Okunan beyan ve belgelere karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" dedi. Savunmayı dinleyen mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yüksekdağ'ın aynı konuşma kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Milleti ve TBMM'yi aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı Mersin 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması da görüldü. Yüksekdağ, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada, "Birleşen birden fazla davamın olması nedeniyle yeterince dosyaları inceleme imkanım olmadı. Bu nedenle ek süre talep ediyorum" diye konuştu. Duruşma çıkışı HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ile partililer bir değerlendirme yaptı. Toğrul, Yüksekdağ'a yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.