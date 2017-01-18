Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),() - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Kızılay Derneği tarafından bağışçıların gönderdiği elma, keçiboynuzu ve hurma, Suriyelilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere dağıtılacak. Kızılay Derneği Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, 5 ton elma ile 6 bin kutu keçiboynuzu ve hurmanın Geçici Eğitim Merkezleri'ne teslim edildiğini söyledi. Horoz, ayrıca, elma, keçiboynuzu ve hurmanın 2 gün içerisinde, yaklaşık 10 bin Suriyeli öğrenciye dağıtılacağını kaydetti.
(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuklara elma, hurma ve keçiboynuzu
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),() - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Kızılay Derneği tarafından bağışçıların gönderdiği elma, keçiboynuzu ve hurma, Suriyelilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere dağıtılacak....
18 Ocak 2017 Çarşamba 12:56
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