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(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuklar aşılandı

Hadi KURT - ŞANLIURFA -) ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, kamp dışında yaşayan Suriyeli ailelerin 0-5 yaş arası çocukları aşılandı. Sağlık Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği ile sınır hattındaki Akçakale'de kamp...

Hadi KURT - ŞANLIURFA -) ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, kamp dışında yaşayan Suriyeli ailelerin 0-5 yaş arası çocukları aşılandı. Sağlık Bakanlığı ve UNİCEF işbirliği ile sınır hattındaki Akçakale'de kamp dışında kendi imkanları ile barınan ailelerin çocuklarının aşılanması için çalışma başlatıldı. Oluşturulan ekipler ilçe merkezinde dolaştığı evlerdeki Suriyeli ailelerin 5 yaşına kadar olan çocuklarına; sağlık kartlarında yer alan bilgilere göre hepatit, kızamık aşıları yapmaya başladı. 28 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında ekipler aşısı yapılan çocuklara çeşitli hediyeler de veriyor.

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