(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuk, savaşı resmetti

Mustafa MERT-ŞANLIURFA-) SURİYE'den savaş nedeniyle kaçıp Türkiye'ye 6 kişilik ailesiyle sığınan 14 yaşındaki Ahmet Haso, savaşta gördüklerini resmetti. Haso'nun, 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilenen resimleri Ankara'dan gelen UNESCO heyeti tarafından da beğenildi. Uluğbey Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladıkları teknoloji tasarım projeleri ile resimleri sergilendi. Öğrencilerden Suriyeli Ahmet Haso'nun çizdiği ve ülkesindeki savaşı resmettiği resimler ilgi gördü. Suriye'nin Resulayn kentinden 5 yıl önce ailesiyle Ceylanpınar'a geçen sonrasında Viranşehir'e yerleşen 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Haso, "Ben Suriye'de okula gidemedim ancak Arapça öğrendim. Türkiye'ye geldiktin sonra Türkçe yazma ve okumayı öğrendim. Burada okula gitmek istedim, sınav yaptıktan sonra beni yedinci sınıfa aldılar şimdi ise sekizinci sınıftayım. Ben savaştan kaçarken yaşadıklarımı çizip duygularımı konuşturmak istedim. Okul okuyup resim öğretmeni olmak istiyorum. Resimlerimi Ankara'dan gelen UNESCO heyeti beğendi. Beni 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan sergiye davet ettiler. Umarım resimleri dereceye girer. İmkanlarım el verirse daha güzel resimler yapmaya devam edeceğim" dedi.