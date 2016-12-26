(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuk kavgayı izlerken başından vuruldu
26 Aralık 2016 Pazartesi 17:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Göz şikayetiyle geldi, beyin tümörü...
- 2(Görüntülü Haber) İzmir hastanede ölüme...
- 3Uzmanından anne adaylarına öneriler
- 4(Görüntülü Haber) Rümeysa tedavi olacak
- 5'Bu halinizde MR'a sığamazsınız'...
- 6Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk...
- 7(Görüntülü Haber) 2- Profesörden cep...
- 8(Görüntülü Haber) 2- Profesörden cep...
- 9(Görüntülü Haber) Profesörden cep telefonu...
- 10Profesörden cep telefonu uyarısı: Konuşmayın,...
- 1Erzincan'da okullara kar tatili
- 2'Kimya mühendisleri yeni zehirler...
- 3(Görüntülü Haber) Öğrenciler, görme...
- 4Öğrenciler, görme engelli Süheyla’ya...
- 5Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına...
- 6(Görüntülü Haber) Bir beyaz yakalının...
- 7Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe...
- 8Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe...
- 9Öğrenciler Maltepe Üniversitesi'nde...
- 10(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisi...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 115 Temmuz Darbe Girişimi'nin ilk duruşması...
- 215 Temmuz Darbe Girişimi'nin ilk duruşması...
- 3DHA YURT BÜLTENİ - 17
- 415 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN İLK DURUŞMASI...
- 5Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a...
- 6Çeşme plajlarında temizlik 2 ay sürecek
- 7DHA ANKARA - Çavuşoğlu'ndan Rus...
- 8Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal...
- 9Konya'da eğitime kar engeli
- 10HAKDA Platformu'ndan Şırnak için...
- 11(Görüntülü Haber) Liseli kızı minibüste...
- 12Karkamış sınırında 'özel güvenlik...
- 13Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şırnak'ta...
- 14(Görüntülü Haber) Çeşme plajlarında...
- 15(Görüntülü Haber) El Bab gazisi, tekrar...
- 16(Görüntülü Haber) Karaman'a 66...
- 17(Görüntülü Haber) 2- Aile ve Sosyal...
- 18(Görüntülü Haber) Trabzon’da derede...
- 19(Görüntülü Haber) Otomobil direğe çarptı;...
- 20FSB açıkladı: “ Uçak, terör saldırısından...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:19
|13:15
|15:35
|17:53
|19:26