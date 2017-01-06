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(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili suç duyurusu

Mustafa KOZAK/ANTALYA ANTALYA Barosu, 4 hastane dolaştırılıp evinde yaşamını kaybettiği iddia edilen Suriyeli 7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed'in ölümünde ihmali olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. Baro...

Mustafa KOZAK/ANTALYA ANTALYA Barosu, 4 hastane dolaştırılıp evinde yaşamını kaybettiği iddia edilen Suriyeli 7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed'in ölümünde ihmali olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. Baro başkanı Polat Balkan imzasıyla yapılan suç duyurusu dilekçesini, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Karazeybek, Antalya Barosu Çocuk Hakları Kurulu Başkanı Serap Ertuğrul ve Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Özgür Yılmaztürk savcılığa teslim etti. Suç duyurusunda olay tarihinde Suriyeli çocuğun götürüldüğü 4 hastanede görevli kamu görevlisi şüphelilerin olası kasıtla ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmaları talep edildi. Dilekçede, olay tarihinde 4 hastanede görev yapan şüphelilerin tıbbi müdahaleden kaçınmak suretiyle Suriyeli çocuğun olası kasıtla ölümüne sebebiyet verdikleri ileri sürüldü. Acil sağlık hizmetinin kayıtlı olsun ya da olmasın herkes için erişilebilir hale getirildiğine dikkat çekilen suç duyurusunda, özel ya da kamuya ait bütün hastanelerin bütün acil başvuruları ayırım yapmaksızın kabul etmesi gerektiği belirtilerek, "Suriyeli çocuğun ölümüne sebebiyet veren kamu görevlilerinin tespiti ile sorumlular hakında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davasının açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz" denildi. Antalya Barosu, sorumlular hakkında idari soruşturma açılması için valiliğe de başvurdu. Valiliğe yapılan başvuruda, Antalya'da ikamet eden Suriyeli kayıtdışı ve kimliksiz çocukların tespit edilip bunların barınma, sağlık, eğitim ve sosyal yardım ihtiyaçlarının karşılanması talep edildi. Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Karazeybek, Suriyeli ailenin soruşturmanın selameti açısından sınır dışı edilmemesi ve göç idaresine teslim edilmemesini istediklerini de kaydetti.

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