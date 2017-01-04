(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuğun ölümüne bakanlık soruşturması

Selma KUNAR- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Suriyeli 7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed'in, yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü 4 hastaneden nüfus cüzdanı olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği iddiası sonrasında yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak'ta oturan Suriyeli 30 yaşındaki İzzettin Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin'in rahatsızlandığı haberini alınca, hemen eve geldi. İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriyeli olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince, iddiaya göre geri çevrildi. Sonrasında oğlunu Sütçüler Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve son olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götüren Ahmed'e, iddiaya göre aynı yanıt verildi. Oğlunu eve getirip uyuyan İzzettin Ahmed, saat 05.00 sıralarında uyandığında Ali İzzettin'in yaşamını yitirdiğini gördü. İncelemelerin ardından Ali İzzettin'in cenazesi toprağa verildi. TEŞHİS İÇİN 4 HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Polis, ifadesine başvurulmak üzere bu sabah İzzettin Ahmed'i polis merkezine götürdü. İzzettin Ahmed, ifadesinin ardından kendisini geri çeviren personeli teşhis etmek için polis eşliğinde 4 hastaneye götürüldü. Ahmed'in hastanelere giriş çıkış saatlerine göre güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yetkililerinin de aileyi ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi aldığı belirtildi. BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, savcılığın da adli soruşturma yürüttüğü kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "İddia edildiği gibi hastanın hastanelerimizde herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. İddialar üzerine sayın bakanımız Recep Akdağ'ın talimatıyla idari soruşturma ve savcılık tarafından da adli soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın neticesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca hastanelerimizde, acil sağlık hizmetleri konusunda Türk vatandaşlarıyla herhangi bir ülkeden gelen yabancı ülke vatandaşları arasında uygulama farklılığı yoktur. Bireyler hastane acil servislerimize geldiğinde ve acil hasta olduğu tespit edildiğinde öncelikle gerekli sağlık hizmetini almaktadır. Kimlik kontrolü bu hizmetten sonra yapılmaktadır" denildi.