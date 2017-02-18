(Görüntülü Haber) Suriyeli Bana, bacakları kopan Abdulbasit’i hastanede ziyaret etti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HALEP'teki katliamları dünyaya duyurarak yardım çağrısında bulunan 8 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed, tedavi için Hatay'a getirilen bacakları kopan 10 yaşındaki Abdulbasit Alsatouf'u hastanede ziyaret etti. Suriye'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Abdulbasit Alsatouf, dün Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine getirildi. Oradan da tedavisi için Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilen Abdulbasit Alsatouf'u bugün Suriyeli Bana Alabed ailesiyle birlikte ziyaret etti. Küçük Bana, geçmiş olsun dileklerini sunarken, Türkiye'de kısa sürede tedavi olup, sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi. Abdulbasit Alsatouf ise ziyaretten memnun olduğunu ifade etti.