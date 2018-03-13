Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, ( ) Üsküdar'da Suriyeli Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
(Görüntülü Haber) Suriyeli aktivist kadın ile kızının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında karar (1)
Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, ( ) Üsküdar'da Suriyeli Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı....
13 Mart 2018 Salı 16:21
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