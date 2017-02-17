(Görüntülü Haber) Suriye’de bacakları kopan çocuk tedavi için Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Ali Adülbasit, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine getirilen Suriyeli Ali Abdülbasit, buradan görevliler tarafından sedye ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Ali, tedavisi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, çocuğun annesi ile kız kardeşinin ise aynı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.