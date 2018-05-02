(Görüntülü Haber) Suriye'ye 4,5 milyon dolarlık yardım için protokol

GAZİANTEP'te, Suriye'ye yapılacak 6 projeden oluşan yaklaşık 4,5 milyon dolarlık yardım için Suudi Arabistan'da kurulu Kral Selman Vakfı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında protokol imzalandı. Gaziantep'te bir otelde düzenlenen imza törenine; Kral Selman Vakfı Acil Yardım Müdür Yardımcısı Nasr El Subeyay, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede, İHH İnsani Yardım Vakfı Proje Birimi Sorumlusu Maaruf Samua ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Proje kapsamında öğrencilere kırtasiye desteği, kalkınma desteği, Suriye ve Myanmar'daki kamplara yönelik Ramazan'da iftar çalışmasının yapılacağı belirtildi. İmza töreninde konuşan Yavuz Dede, Kral Selman Vakfı ile Suriye halkına yardım etmek için anlaşmalar yapıldığını söyleyerek şunları dedi: "Bugün Gaziantep'te, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Kral Selman Vakfı'yla beraber Suriyelilere ve Arakanlı mültecilere yönelik 4,5 milyon dolarlık projeler noktasında anlaşmalar gerçekleştirdik. Suriyelilere yönelik uzun süredir çalışmalarımız var. Ramazan'ın yaklaşmasıyla projelerimizin çoğunluğu buna yönelik daha sonra Suriyeli öğrencilere kırtasiye dağıtımları olacak. Umut ederim ileriki zamanda iş birliklerimiz böyle devam edecektir."