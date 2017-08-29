(Görüntülü Haber) Suriye sınırındaki duvara Türk bayrakları ve Atatürk portresi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde Suriye sınırına örülen modüler beton duvara, askerler tarafından Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi. Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Talebyad ilçesine komşu Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nde nöbet tutan askerler, daha önce kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla örülen beton modüler duvara 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayraklarının arasına Atatürk portresi çizdi. Askerlerin çizdiği Türk bayraklarının altına ise, şu şiirler yazıldı: "Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır, Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır, Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden, Bir millet bakmaktadır, senin bir çift gözünden. *** Beklediğin, ne araçtır‚ ne topraktır‚ ne taştır‚ Beklediğin, kardeşindir‚ evladındır‚ yuvandır‚ Beklediğin, tarihindir‚ namusundur‚ anandır‚ Beklediğin şerefindir‚ özünde vatandır."