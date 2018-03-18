(Görüntülü Haber) Suriye sınırındaki camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi
SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu. Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı...
18 Mart 2018 Pazar 09:33
SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu. Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okudu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçik ve ÖSO güçleri için dua etti.
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