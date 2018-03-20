Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- SURİYE'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı. Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gözyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.
(Görüntülü Haber) Suriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladı
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- SURİYE'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı. Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç...
20 Mart 2018 Salı 20:24
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