(Görüntülü Haber)Suriye'den atılan roketlerle ölen 13 kişinin yakınları şehitlik istiyor

Cansel KİRAZ- Burak EMEK/KİLİS, () - KİLİS'te, DEAŞ'lı teröristlerin Suriye tarafından ateşlediği roketin patlaması sonucu evinin önünde otururken, şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaşamını yitiren Fatma Demir’in (43) ismi, 2 yıl sonra, oturduğu eve 100 metre uzaklıktaki sokağa ‘Şehit Fatma Demir’ olarak verildi. Demir ailesinin uzun uğraşlarıyla Fatma Demir'in adı, sokağa 'şehit' olarak verildi; ancak hukuki süreç sürdürülüyor. Aralarında Demir ailesinin de bulunduğu, saldırılarda ölen 13 kişinin aileleri, 'sivil şehit' statüsü istiyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye tarafından 24 Nisan 2016 tarihinde attığı roket, Kilis’in Muallim Rıfat Bilge Mahallesi'nde bulunan Ekinciler Sokak'a düşerek, patladı. Bu sırada evinin önünde oturan 3 çocuk annesi Fatma Demir’e şarapnel parçası isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ailesi, oturdukları eve 100 metre uzaklıktaki sokağa 'Fatma Demir' isminin verilmesini talep etti. 2 yıllık mücadelenin sonunda isimsiz sokağa 'Şehit Fatma Demir' adı verildi. Demir ailesi, Fatma Demir'in 'sivil şehit' statüsüne alınması için de hukuki mücadele başlattı. Demir ailesine destek için Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği’ne kayıtlı 13 aile de bu sürece katıldı. Aileler, şimdi 2016 yılında atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarının 'sivil şehit' statüsüne alınmasını istiyor. Fatma Demir’in oğlu Mehmet Demir, Kilis’in çok zor günlerden geçtiğini belirterek, "Yeri geldi; sabah bakkala gidemedik, ekmek alamadık. Rabb'im tekrar o günleri yaşatmasın. 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı Operasyonu'yla beraber TSK’ya minnettarız. Ayrıca annemin isminin verilmesi konusunda bu mücadelede yanımızda olan herkese teşekkür ederim. O günlerde kapının önünde otururken, şarapnel parçası anneme isabet etti. Orada hayatını kaybetti. 2016 yılında 13 Türk vatandaşı, 11 Suriyeli ve 1 polis şehit oldu. O günler, bir daha geri gelmesin; diye dua ediyoruz. Rabb'im başkalarına anne ve baba acısı yaşatmasın" diye konuştu. '2016'DA HAYATINI KAYBEDEN SİVİL, ŞEHİT OLARAK KAYITLARA GEÇMİYOR' Mehmet Demir, annesinin 'şehit' sayılmasını istediğini dile getirerek, şunları söyledi: "Önce şehit saymadıkları için sokak isminin yazılamayacağını söylediler. Şükür Allah’a 'Şehit Fatma Demir' olarak sokak ismini aldık. Resmi olarak şehitliğimizin alınması için de mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan Kilis halkına ve Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Şehitlik mücadelemiz, açtığımız dava sonucu devam ediyor. İnşallah, resmi olarak şehitliğimizi alana kadar bu mücadele devam edecektir. Resmi olarak 2016’da şehit olan, hayatını kaybeden, sivil vatandaşlar, şehit olarak kayıtlara geçmiyorlar. Sadece terör ve terörden zarar gören sivil vatandaş statüsüne alındılar. Biz bu şehitlerimizin resmi olarak 'sivil şehit' statüsüne alınmasını talep ediyoruz." Fatma Demir'in diğer oğlu Ahmet Demir ise taleplerinin ve mücadelelerinin 'sivil şehit' statüsüne alınana kadar süreceğini kaydederek, 13 aile olarak mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi. SALDIRININ İZİ SOKAKTA DURUYOR Öte yandan şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Fatma Demir'in oturduğu evin duvarlarında delikler olduğu görüldü. Çocukları ve yakınları, olayın acısını ilk günkü gibi hissettiklerini belirtti.