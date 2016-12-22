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(Görüntülü Haber) Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki...

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı. Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi. 5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.

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