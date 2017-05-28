(Görüntülü Haber) Şüpheli ölümden aşk cinayeti çıktı

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde evinde ölü bulunan fırın işletmecisi 51 yaşındaki Mehmet Akçal'nın bayıltıldıktan sonra boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Akçalı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi 41 yaşındaki Arzu Damar Akçalı ve onunla aşk yaşadığı iddia edilen 33 yaşındaki Sefer Türkan tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fırın işletmecisi Mehmet Akçal'ı, geçen 26 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında evinde ölü buldu. Akçal'ın cesedi otopsi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu Mehmet Akçal'nın bayıltıllıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet kurban gittiği belirlenen Mehmet Akçal'nın eşi Arzu Damar Akçalı'nın bir süreden bu yana besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Sefer Türkan ile aşk yaşadığı bilgisine ulaştı. Sefer Türkan'in, olay gecesi de Mehmet A.'nın öldürüldüğü eve geldiği tespit edildi. İlk eşinden iki çocuğu bulunan Arzu Damar Akçalı ve ilişkisi olduğu ileri sürülen Sefer Türkan, şüpheli olarak gözaltına alındı. Arzu Damar Akçalı ve Sefer Türkan, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.