Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde
Soylu, Kato dağında askerlerle
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Taşeron işçilere 'kadro' açıklaması
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a emanet
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a...
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş

(Görüntülü Haber) Şüpheli ölümden aşk cinayeti çıktı

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde evinde ölü bulunan fırın işletmecisi 51 yaşındaki Mehmet Akçal'nın bayıltıldıktan sonra boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Akçalı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi 41 yaşındaki...

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde evinde ölü bulunan fırın işletmecisi 51 yaşındaki Mehmet Akçal'nın bayıltıldıktan sonra boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Akçalı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi 41 yaşındaki Arzu Damar Akçalı ve onunla aşk yaşadığı iddia edilen 33 yaşındaki Sefer Türkan tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fırın işletmecisi  Mehmet Akçal'ı, geçen 26 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında evinde ölü buldu. Akçal'ın cesedi otopsi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu Mehmet Akçal'nın bayıltıllıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet kurban gittiği belirlenen Mehmet Akçal'nın eşi Arzu Damar Akçalı'nın bir süreden bu yana besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Sefer Türkan ile  aşk yaşadığı bilgisine ulaştı. Sefer Türkan'in, olay gecesi de Mehmet A.'nın öldürüldüğü eve geldiği tespit edildi. İlk eşinden iki çocuğu bulunan Arzu Damar Akçalı ve ilişkisi olduğu ileri sürülen Sefer Türkan, şüpheli olarak gözaltına alındı. Arzu Damar Akçalı ve Sefer Türkan, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246