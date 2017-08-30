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(Görüntülü Haber)Şüpheli çantanın patlatılma anı küçük kızı korkuttu

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bankta unutulan sırt çantası fünye ile patlatılırken, çantadan kitap, cep telefonu ve eşyalar çıktı. Patlama anını cep telefonu ile görüntüleyen babasının yanında bulunan...

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bankta unutulan sırt çantası fünye ile patlatılırken, çantadan kitap, cep telefonu ve eşyalar çıktı. Patlama anını cep telefonu ile görüntüleyen babasının yanında bulunan küçük kız korkunca ağladı. İzmit'te Yürüyüş Yolu'nda bir bankın üzerinde bulunan sırt çantasını gören vatandaşlar bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı çantaya fünye yerleştirirken, çevrede toplanan meraklı kalabalık cep telefonlarıyla yaşanan anları görüntüledi. Çanta fünye ile patlatılırken içerisinden kitap, cep telefonu ve eşyalar çıktı. Patlamanın etkisiyle yanan eşyalar yangın söndürme tüpü ile söndürüldü. Patlama anını cep telefonu ile görüntüleyen babasının yanında bulunan küçük bir kız patlama sırasında çıkan sesten korkarak ağladı. Babası kızını yatıştırmaya çalıştı. Çantanın bir kişi tarafından bankta unutulduğu düşünülürken, etrafa dağılan eşyalar temizlendi.

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