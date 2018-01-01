(Görüntülü Haber) 'Süper Ay' İstanbul semalarında 1
YENİ yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi. Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha...
01 Ocak 2018 Pazartesi 19:54
YENİ yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi. Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı. TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında 2 Ocak'a kadar izlenebilecek.
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