Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Ayın dünyaya en yakın hali olan ve 'Süper Ay' olarak adlandırılan görsel şölen bu akşam da İstanbul'da gözlendi. Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olduğu konumuyla 'Süper Ay' görenleri büyüledi. Yeni yılın ilk gününde de görülen 'Süper Ay' bu akşam havanın bulutlu olması nedeniyle ara ara belirdi. Dün akşamki Dolunay'a nazaran daha büyük ve parlak olan doğa harikası bu akşamdan sonra konumunu kaybedecek.
(Görüntülü Haber) 'SÜPER AY' BU AKŞAM DA İSTANBUL SEMALARINDA İZLENDİ
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Ayın dünyaya en yakın hali olan ve 'Süper Ay' olarak adlandırılan görsel şölen bu akşam da İstanbul'da gözlendi. Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olduğu...
02 Ocak 2018 Salı 20:47
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