Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin(24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahele ediyor. Olaylar sürüyor.
(Görüntülü Haber) Sultangazi'de cinayetin işlendiği mahallede polis müdahalesi
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin(24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 22:35
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