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(Görüntülü Haber) Sultangazi'deki olayda öldürülen gencin cenazesinde gerginlik (2)

Özgür ALTUNCU -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde Afgan uyruklu kişiler ile mahalle sakinleri arasında başlayan ve Ramazan Şahin adlı bir Türk gencinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bugünkü cenaze...

Özgür ALTUNCU -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde Afgan uyruklu kişiler ile mahalle sakinleri arasında başlayan ve Ramazan Şahin adlı bir Türk gencinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bugünkü cenaze töreni sırasında da gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisin Toma ve zırhlı araçlarla önlem aldığı cenazeye haberciler alınmadı. Akşemsettin Camii'nde cenaze hazırlıkları sürerken bir grup genç sokakta yürüyen ve Afganistanlı olduğu belirtilen 2 kişiye sopalarla saldırdı. Polis kısa sürede kavgaya müdahale etti. Kalabalık bu kez tepkisini basın mensuplarına yönlendirdi. ESNAF KEPENK KAPATTI Yaşamını yitiren Ramazan Şahin'in cenazesi Akşemsettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenazesinin ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı cenaze sırasında kalabalık sokağa taştı. Bölgedeki dükkanlar kepenk kapattı. Polisin tedbir aldığı bölgedeki kalabalık ara sokaklara dağıldı.

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