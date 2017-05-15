Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de Afgan uyruklu kişilerin 1 kişiyi öldürdüğü iddiası üzerine olaylar çıktı. Cinayet iddiası üzerine toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Polis, toplumsal müdahale aracı TOMA ile gruba tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalışıyor. Olaylar sürüryor. Bu arada polisin çok sayıda Afgan uyruklu kişiyi, kamyonete bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.
(Görüntülü Haber) Sultangazi'de olaylar çıktı, polis müdahale etti (2)
Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de Afgan uyruklu kişilerin 1 kişiyi öldürdüğü iddiası üzerine olaylar çıktı. Cinayet iddiası üzerine toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Polis, toplumsal müdahale...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:14
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