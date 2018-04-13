İstanbul,() SULTANBEYLİ'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan 3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de trafik kazası: 9 yaralı
İstanbul,() SULTANBEYLİ'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada...
13 Nisan 2018 Cuma 10:42
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