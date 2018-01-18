Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede bir alt kata sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de çatı yangını; 2 kişi kurtarıldı (4)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede bir alt kata sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
18 Ocak 2018 Perşembe 13:55
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.