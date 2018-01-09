Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Sultanbeyli'de okul önünde biber gazı sıkılan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, okul önünde 2 çocuğa biber gazı sıkıldı. Gazdan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.
(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de biber gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Sultanbeyli'de okul önünde biber gazı sıkılan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, okul önünde 2 çocuğa biber gazı sıkıldı. Gazdan etkilenen 2 çocuk hastaneye...
09 Ocak 2018 Salı 19:30
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