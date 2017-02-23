(Görüntülü Haber) Sultanahmet'te kaçak kazı yapan 1 kişi Bizans dönemine ait eserle yakalandı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - SULTANAHMET'te bir evin bahçesinden tarihi surların altını kazan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılar ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultanahmet'teki tarihi surların bulunduğu bölgelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, dün bir evin bahçesinde kazı yaptığını belirlediği H.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinde ve şüpheli H.Ö.'nün üst aramasında Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılara ulaştı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.