(Görüntülü Haber) Sultan Kösen, Samoa ülkesine ayak basan ilk Türk olmuş

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - DÜNYANIN en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Mardinli 2.51 boyundaki Sultan Kösen, Türkiye'ye 16 bin 391 kilometre uzaklıktaki Samua ülkesine giderek bu ülkeye ayak basan ilk Türk olduğunu söyledi. Kösen, havaalanında ülkenin Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından karşılandığını belirtti. Dünyanın en uzun adamı olarak bilinen Mardin'li Sultan Kösen, Büyük Okyanus'un güneyindeki Polinezya’da bulunan 185 bin nüfuslu adalar ülkesi Samoa’da düzenlenen Turizm Tanıtım Fuarı etkinliği kapsamında özel bir şirketin onur konuğu olarak bu ülkeye gitti. Aktarmalı uçuşlarla 2 gün süren yolculaktan sonra Samoa ülkesine gittiğini söyleyen Kösen, kendisinin ülkeye ilk ayak basan Türk olması nedeniyle Başbakan Tuilaepa Sailele Malielegaoi, tarafından karşılanıp başbakanlık sarayında ağırlandığını ahlattı. 'GURURLU VE SEVİNÇLİYİM' Türkiye’yi ardından da Mardin’in onbinlerce kilometre mesafede tanıtıyor olmanın gururunu yaşadığını belirten Kösen şöyle konuştu: "Ülkemden on binlerce kilometre uzaklıkta olmanın vermiş olduğu özlemle birlikte haklı bir gururun da sevinci içerisindeyim. Ne mutlu bana ki, bu topraklarda Mardin'i anlatma ve ezberletme şansı bana nasip olmuş oldu. Beni sarayında kabul eden ve beni ağırlayarak 'Bu ülkeye ayak basan ilk Türk vatandaşı' olduğumun müjdesini veren Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi'ya ve diğer yetkililere, gösterdikleri sıcakkanlı misafirperverlikten ötürü ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."