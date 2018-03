(Görüntülü Haber) Süleyman usta 51 yıllık yöresel kıyafet dikimini gençlere öğretiyor

Ramazan SARICI ÇANKIRI, () ÇANKIRI'da mesleğinde 51 yılı deviren terzi Süleyman Doğar (75) yöresel kıyafet dikiminin unutulmaması için bu mesleği gençlere öğretiyor. Türkiye'nin hemen hemen her yöresine ait geleneksel kıyafetlerin dikimi konusunda usta olan terzi Süleyman Doğar, mesleğinin yok olmaması için bir yıldır Çankırı'daki gönüllü kursiyerlere yöresel kıyafet dikimini öğretiyor. Çankırı Belediyesi Kadın İstihdam Merkezindeki kadın kursiyerlere haftada 5 gün kurs veren Süleyman Doğar, terzilik mesleğine 1966 yılında başladığını söyledi. Doğar, Bir tek Çankırı'nın geleneksel kıyafetleri değil Türkiye'nin birçok ilindeki geleneksel kıyafetleri dikiyorum. Her yörenin kıyafetlerinin kesimleri, motifleri, işlemeleri, yani her şeyi değişik. Çok zevkli bir çalışma hayatım oldu. İşi iyice öğrendikten sonra da geleneksel kıyafet tasarımını bırakmadım, devam ettim. Artık işin zevkine vardığımda büyük bir haz almaya başladım. Haz aldıkça mesleğimin zirvesine doğru yönlendim ve başardım. Şükürler olsun ki Türkiye'nin her yöresinin kıyafetlerini en ince ayrıntısına kadar kesimi, biçimi, motifi ve kalıbıyla yani her şeyiyle dikiyorum dedi. 'MESLEĞİM BENİ BIRAKMADI' Doğar, yaşından dolayı mesleğini bırakmak istediğini ifade ederek, Artık yıllarca yaptığım bu işi yıprandığım için bırakmak zorumdayım. Belirli bir noktadan sonra mesleğimi bırakmıştım ama mesleğim beni bırakmadı. Çankırı Belediye Başkanımız İrfan Dinç, 'Süleyman usta senden başka bu mesleği bilen yok. Gel burada bu mesleği genç kadınlarımıza öğret dedi. Bende bu isteği kırmak istemedim. Zaten mesleğimin unutulup gitmesine gönlümde razı değildi. Bu vesileyle benimde düşüncem yerine gelmiş oldu. Bu şekilde kursiyerlerimize öğretiyoruz diye konuştu. 'YÖRESEL KIYAFET DİKİMİ GİDEREK DEĞER KAZANIYOR' Yöresel kıyafet dikiminin giderek çok daha iyi bir değer kazandığını ifade eden Doğar, Bu mesleğimizi burada yaşatmaya çalışıyoruz. 5 kursiyerimiz var ve şimdi öğrenme safhasındalar. Onun için bu yöresel kıyafet dikimi gittikçe değer kazanan tarihi bir meslek. Hiç ölmeyen daima değerinde artış olan, kaybı olmayan bir meslektir. Bu bakımdan çok güzel bir meslek, öğrenene hem ekmek parası kazandırır hem de zevkle hayatını sürdürmüş olur dedi. Kursiyerlerden Emine Özkan da yöresel kıyafet dikimini severek yaptığını söyledi. Özkan, Bu kurs açıldığında çok mutlu olduk. Çünkü bunlar tarihi şeyler. Hocamızla birlikte bu tarihin gitmesine başkanımız da razı olamadı. Buraya gelip bize öğrettikleri zaman hocalarımızda teşvik etti bizi dedi.