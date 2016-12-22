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(Görüntülü Haber) Sular çekilince kayalığa yüzmek yerine yürüdüler

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, denizin çekilmesiyle birlikte açıkta bulunan ve tatlı suyun çıktığı bir kayalığa eskiden yüzerek ulaşanlar, şimdi yürüyerek gidebiliyor. Edremit Körfezi...

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, denizin çekilmesiyle birlikte açıkta bulunan ve tatlı suyun çıktığı bir kayalığa eskiden yüzerek ulaşanlar, şimdi yürüyerek gidebiliyor. Edremit Körfezi bölgesinde kış dönümünün etkisiyle yaşanan gelgit olayı nedeniyle deniz suları 15 metreye kadar çekildi. 4 gündür süren doğa olayı, şaşkınlık yarattı. Kış dönemine geçiş nedeniyle gelgitin yaşandığı ve doğaüstü bir durum olmadığı belirtildi. Gözde tatil mekanlarından Akçay'da, kıyıya 10 metre mesafede bulunan içinden tatlı su çıkan bir kayalığa 4 gün öncesine kadar yüzerek ya da deniz aracıyla gidebilen vatandaşlar, şimdi yürüyerek ulaşabiliyor. Yazın buraya yüzerek ulaşabildiklerini söyleyen vatandaşlar, "Her sene gelgit yaşanıyordu ama denizin bu kadar çekildiğini görmedik. Buraya yürümek bizim için farklı bir duygu oldu" dedi.

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