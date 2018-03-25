EDİRNE, () - EDİRNE'de etkili olan şiddetli yağışların ardından Tunca Nehri'nin yatağından taşması sonucu sular altında kalan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'de kalan 2 köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı. Edirne'de son 1 haftada etkili olan yağışlar ve bölgede eriyen karlar nedeniyle Tunca Nehri, yatağından taşarak, aktı. Nehrin geçtiği ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi de sular altında kaldı. Sarayiçi'ne giden Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapatıldı. Sarayiçi'de bulunan bekçi kulübesinin yanındaki alanda 2 köpeğin mahsur kaldığını görenler, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, taşkın nedeniyle köpeklerin bulunduğu alana giremeyince Fen İşleri Müdürlüğü'nden destek istedi. Kepçeyle suları aşan ekipler, mahsur kalan köpeklerden birini iğneyle uyutarak, diğerini de özel tasmayla bulunduğu yerden çıkardı. Köpekler, kepçeyle taşınarak, Edirne Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.
(Görüntülü Haber) Sular altında kalan Sarayiçi'deki mahsur köpekler kurtarıldı
EDİRNE, () - EDİRNE'de etkili olan şiddetli yağışların ardından Tunca Nehri'nin yatağından taşması sonucu sular altında kalan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'de kalan 2 köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı. Edirne'de...
25 Mart 2018 Pazar 16:43
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