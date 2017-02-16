(Görüntülü Haber) Suça sürüklenmiş çocuklar için 'Adli görüşme odası'

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, suça sürüklenen çocukların ev ortamında ifade vereceğini söyleyerek, "Adalet Bakanlığı'nın AB ile yürüttüğü proje kapsamında pilot adliyelerden biri seçilen Samsun Adalet Sarayı'nda 'Adli Görüşme Odaları' hayata geçirildi" dedi. Adalet Bakanlığı ve AB'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Adalet Sarayları'na kurulacak olan 'Adli Görüşme Odaları', Samsun'da hayata geçirildi. Pilot iller arasında yer alan proje kapsamında Samsun Adalet Sarayı'nda, adli süreç içerisinde yer alan mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları ve diğer kırılgan gruba dahil mağdurlarla uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılmasını sağlamak amacıyla özel alanlar oluşturuldu. Çocuklar için oluşturulan alan, ev ortamı şeklinde dizayn edildi. Televizyon, oyuncak ve çeşitli zeka oyunlarının bulunduğu, mağdurlar için oluşturulan alanda ise hazırlanan görüşme masası ile bu kişilerin rahat etmesi amaçlandı. Adliyenin savcılık katı ve kolluk girişinde ayrılan 3 ayrı odada hizmet verecek Adli Görüşme Odaları'nda ses ve görüntü kaydının da yapıldığını ifade eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Adalet Bakanlığının, Avrupa Birliği ile yürüttüğü proje kapsamında mağdur görüşme odaları bazı pilot adliyelerde yürürlüğe girdi. Pilot adliyelerden biri de Samsun Adalet Sarayı. Özel ortamlarda ifade ve beyanların alınması gereken veya faille mağdurun yüz yüze gelmemesi düşünülen durumlarda daha çok suça sürüklenen çocuklar, suçun mağdurları, aile içi şiddet mağduru kadınlar ve diğer suç mağdurları gözetilerek bu odaların faaliyete geçirilmesi düşünüldü. Biz bu odaları kurarken ifade verecek kişilerin kendilerini bir ev ortamında, daha rahat bir ortamda hissetmelerini ve dış etkilerden en az etkilenerek ifadelerinin alınmasını gözettik" dedi. Kişinin kendi evindeymiş gibi rahatlıkta kendini hissetmesi, rahat bir ortamda ifade vermesi için hazırlanan projenin faaliyete geçirildiğini kaydeden Başsavcı Yavuz, "Odalarda sadece ifade alınmayacak. Psikolog, sosyal çalışmacı, pedagog ve ilgili muhataplarla görüşmeler gerçekleşecek. Savcılık ifadesi öncesinde mağdur veya suça sürüklenen çocuk bir anlamda bu duruma hazırlanacak. İlk geldiklerinde hem pedagoglarımız, hem psikologlarımız hem de ifadesi alınacak muhataplarımız çok rahat bir ortam olduğunu müşahede ediyorlar. Rahat bir ortamda ifade vermenin rahatlığıyla ifadelerini veriyorlar. Savcı arkadaşlarımız da ifadeleri alırken zorlanmadıklarını ifade ettiler. Çok daha rahat bir çalışma ortamı sağladı. Suça sürüklenen çocuklar, mağdurlar, mağdur kavramı içerisinde sadece çocuklar yok, bütün suç mağdurları var. Aile içi şiddet mağdurları, özel olarak belirtilen bir mağdur grubu da bunlar. Bunlara yönelik oluşturulmuş odalar. Bunun benzeri tam bu detayda değil, daha çok görüşme masası karşılıklı oturma şeklinde dizayn edilmiş, suça sürüklenen çocukların savcılık ifadesi öncesinde avukatlarıyla ve psikologlarıyla görüşme odalarımız da var" diye konuştu.