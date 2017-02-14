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(Görüntülü Haber) Şubat'ta nikahları başkan kıydı

Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 11 çiftin nikahı kıyıldı. Nilgün İlgün ve Ali Yalçın çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan genç çifte mutluluk dilerken Türk Bayrağı armağan etti. Başkan...

Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 11 çiftin nikahı kıyıldı. Nilgün İlgün ve Ali Yalçın çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan genç çifte mutluluk dilerken Türk Bayrağı armağan etti. Başkan Akdoğan 2016 yılında Belediye Evlendirme Memurluğu'nca 1192 çiftin ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de 11 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi. Türk toplumunun en önemli temel kavramının aile olduğunu vurgulayan Başkan Akdoğan "Niğde Belediyesi Evlendirme Memurluğu her yıl yerli yabancı binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Bizler de bir çok çiftimizin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Sevgililer Günü'nü daha anlamlı kılmak amacıyla bu özel günde hayatlarını birleştirmek için belediyemize gelen çiftlerimize ev sahipliği yapmaktan ve mutluluklarını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

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