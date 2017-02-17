(Görüntülü Haber) Şubat'ta Foça'da deniz keyfi
İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da güneşli güzel havayı görenler, sahile akın etti. Kent sakini bazı gençler ise Şubat ayında denize girdi. Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altındayken, hava sıcaklığının 17 derece...
17 Şubat 2017 Cuma 10:31
İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da güneşli güzel havayı görenler, sahile akın etti. Kent sakini bazı gençler ise Şubat ayında denize girdi. Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altındayken, hava sıcaklığının 17 derece kadar yükseldiği Foça'da, güneşli ve güzel hava halkı sokağa çıkardı. Foça Küçükdeniz sahiline gidenler, gezinti yaptı. Rüzgarsız kentte Umut Koç ve Enver Şahin Özer adlı iki Foçalı genç ise, iskeleden denize atlayarak kış günlerinde soğuktan şikayetçi olanlara adeta nispet yaptı. Gençler suyun soğuk olmasına karşın güzel havada keyifli dakikalar geçirdiklerini söyledi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.