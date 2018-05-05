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(Görüntülü Haber) Su sıkıntısı çeken çiftçilerden traktörlü eylem

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, () OSMANİYE'de tarlalarına su alamadıkları gerekçesiyle verim kaybı yaşadıklarını ileri süren çiftçiler, traktörleri ile geldikleri DSİ önünde eylem yaptı. Merkeze bağlı Alahanlı eski adıyla Sakızgediği...

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, () OSMANİYE'de tarlalarına su alamadıkları gerekçesiyle verim kaybı yaşadıklarını ileri süren çiftçiler, traktörleri ile geldikleri DSİ önünde eylem yaptı. Merkeze bağlı Alahanlı eski adıyla Sakızgediği Köyünde çiftçilikle uğraşan bir gurup vatandaş, traktörleriyle konvoy halinde geldikleri DSİ 64.Şube Müdürlüğü önünde seslerini duyurmaya çalıştılar. Çiftçiler, mısır tarlalarına uzun süredir su kanallarından su verilmediğini, bu sebeple verim kaybına uğradıklarını ifade ettiler. Polis ise DSİ önünde güvenlik önlemi aldı. Çiftçilerden bir grup, güvenlik görevlileri eşliğinde DSİ yetkilileri ile görüşerek yaşadıkları sorunları anlattı. DSİ yetkilileri ise çiftçilerin ilettiği sorunların üst makamlara ulaştırılacağını aktardı.

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