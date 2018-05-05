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(Görüntülü Haber) Su parkı sezonu açtı

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() HAVA sıcaklığının 30 dereceye yüksekliği Antalya'da, su parkları sezonu açtı. Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı, sezonun ilk turistlerini ağırladı. Sezon öncesi bakımları yapılan su...

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() HAVA sıcaklığının 30 dereceye yüksekliği Antalya'da, su parkları sezonu açtı. Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı, sezonun ilk turistlerini ağırladı. Sezon öncesi bakımları yapılan su kaydırakları, tam kapasite çalışmaya başladı. Kapıların açılmasının ardından 50 kişilik turist grubu su parkına giriş yaptı. Turistler su parkının maskotu papağan ve iguana ile objektiflere tatil pozu verdi. Dalga havuzu kenarında kucaklarına aldıkları iguana ve omuzlarındaki papağanla poz veren tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Sezon açılışını yaptıklarını belirten Aqualand Su Parkı Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, ilk turist kafilesinde her yaştan misafirin olduğunu söyledi. Resmi açılışı 1 Mayıs günü yaptıklarını söyleyen Gümüşoğlu, Ağırlıklı yabancı turistlere hitap eden bir işletmeyiz. Tesisteki kaydırakların bakımları tamamlandı, sezona eksiksiz giriyoruz. Aynı zamanda 19 Mayıs günü açılacak iki farklı proje ekledik. Zipline ve Osmanlı Padişahları'nın görsellerinin oluşturduğu balmumu müzesini hayata geçiriyoruz dedi.

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