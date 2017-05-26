(Görüntülü Haber) Su kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı
BARTIN'nın Kayadibiçavuş Köyü'nde boş su kuyusuna düşen kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı. Kayadibiçavuş Köyü Çöme Boğazı mevkisinde yol yapımında çalışan işçiler, su kuyusunun içinden...
26 Mayıs 2017 Cuma 12:16
BARTIN'nın Kayadibiçavuş Köyü'nde boş su kuyusuna düşen kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı. Kayadibiçavuş Köyü Çöme Boğazı mevkisinde yol yapımında çalışan işçiler, su kuyusunun içinden gelen kedi sesini duydu. İşçiler durumu AFAD'a bildirdi. Gelen ekipten bir görevli oksijen maskesi takıp halat yardımıyla boş su kuyusuna girdi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda bulunan kedi görevli tarafından çıkarıldı. Su ve yemek verilen kedi, daha sonra bırakıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.