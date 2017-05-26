(Görüntülü Haber) Su kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı

BARTIN'nın Kayadibiçavuş Köyü'nde boş su kuyusuna düşen kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı. Kayadibiçavuş Köyü Çöme Boğazı mevkisinde yol yapımında çalışan işçiler, su kuyusunun içinden gelen kedi sesini duydu. İşçiler durumu AFAD'a bildirdi. Gelen ekipten bir görevli oksijen maskesi takıp halat yardımıyla boş su kuyusuna girdi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda bulunan kedi görevli tarafından çıkarıldı. Su ve yemek verilen kedi, daha sonra bırakıldı.