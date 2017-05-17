(Görüntülü Haber) Su kanalına düşen dana kurtarıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP merkeze bağlı Korucuk Köyü’nde 2 metrelik su kanalına düşen dana, itfaiye tarafından iş makinesiyle yapılan çalışma sonrasında kurtarıldı.



Korucuk Köyü'nde Emine Bafralı'ya ait dana tarladaki 2 metrelik su kanalına düşen dana buradan çıkamayarak mahsur kaldı. Sahibi kendi imkanları ile danayı bulunduğu yerden çıkaramayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri de geldi. İş makinesi yardımıyla yapılan çalışma ile dananın kanaldan çıkabılmesi için bir rampa oluşturuldu. Ardından iple çekilen dana bulunduğu yerden kurtarıldı.

