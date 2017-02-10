(Görüntülü Haber) Su arızı ekibi, Mehmetçiğin paletli kar aracıyla 2 bin 700 rakımlı bölgeye ulaştı

HAKKARİ şehir şebeke suyunda azalması üzerine belediyle ekipleri harekete geçti. Ekipler, ulaşımın olmadığı 2 bin 700 rakımlı Karadağ bölgesine, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın operasyonlarda kullandığı paletli kar aracıyla gitti. Şebeke suyunun azalması üzerine harekete geçen Hakkari Belediye Başkan Vekili Epçim, çalışmalara başladı. Ancak azalma nedeninin araştırılacağı 2 bin 700 rakımlı Karadağ bölgesine ulaşım mümkün olmayınca Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'la görüşerek yardım istedi. Bunun üzerine Mehmetçiğin operasyonlarda kullandığı kar paletli aracı devreye sokuldu ve belediye ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Kırmızı Tepe bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Erhan Okay, Belediye Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Bülent Korkmaz'ın da yeraldığı 7 kişilik su arıza ekibi, sis ve kar yağışına rağmen paletli kar üstü araçla 2 bin 700 rakımlı Karadağ bölgesine ulaşmayı başardı. Görüş mesafesinin sisten dolayı zaman zaman 1 metreye kadar düştüğü bölgede, su depoları ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi. Konroller sırasında Karadağ bölgesindeki iki depoda suyu azaldığı, ancak herhangi arızanın olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şehir şebeke suyundaki azalışın nedenini tespit etmek için paletli kar aracıyla bu kez Golan Mevkiine doğru hareket etti. Mehmetçiğin paletli kar aracıyla 1 kilometre ilerleyen ekipler, bölgedeki sis ve yağış nedeniyle bölgeye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. Hakkari Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Erhan Okay, Hakkari şehir şebeke suyunun azalması üzerine Belediye Başkanı Cüneyt Epcim'in talimatıyla ekiplerle birlikte bölgeye gittiklerini yaptıkları kontrollerde arızaya rastlamadıklarını belirtirken, Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Bülent Korkmaz ise askeri yetkililere teşekkür edip, şebeke suyunun normal akışının sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.