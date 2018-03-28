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(Görüntülü Haber) 'Stresi kontrol altına alabilirsiniz'

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Elif Beydağı,  spor, sağlıklı beslenme ve doğru nefes almayla stres kontrolü yapılabileceğini belirtti. Psikolog Elif Beydağı, stres, stres nedenleri ve stresle baş etme yolları hakkında faydalı...

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Elif Beydağı,  spor, sağlıklı beslenme ve doğru nefes almayla stres kontrolü yapılabileceğini belirtti.
Psikolog Elif Beydağı, stres, stres nedenleri ve stresle baş etme yolları hakkında faydalı bilgiler verdi. Beydağı, insan vücudunun stresle baş etmek için farkında olmadığımız tepkiler verdiğini ifade etti. Stresin varoluşun tehdit edildiği zaman ortaya çıktığını aktaran Beydağı şunları söyledi Stres varoluşun tehdit edildiğinin algılanmasına karşı verdiğimiz bedensel, zihinsel ve psikolojik tepkilerimizdir. Peki nedir bu ?Strese verilen anlık tepkilerimiz' Bu tepkileri farkında olduğumuz ve farkında olmadığımız tepkiler olarak 2'ye ayırabiliriz. Farkında olduğumuz tepkiler; kalbin hızlı hızlı atması, iskelet kaslarımızın kasılması, soluk alış-verişimizde artış, ellerin ve ayakların soğuması, tüylerin diken diken olması ve tuvalete gitme ihtiyacı vb. tepkilerimizdir. Kendi vücudumuzun fark edemediği tepkiler ise; beyin kimyamızın ve beden kimyamızın değişmesi, göz bebeklerimizin genişlemesi, kortizol, kortizon ve tiroid hormonlarının artışı, cinsel hormonların azalması, sindirim sisteminin yavaşlaması gibi tepkilerimizdir.
'STRES FİZİKSEL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR'
Stresin fiziksel hastalıklara da neden olduğunu belirten Elif Beydağı, fiziksel hastalıkların neredeyse tümünün psikosomatik olduğunun altını çizerek, Bu hastalıklar, zihnin bedenden etkilenmesi sonucu ortaya çıktığını söyledi. Buna ek olarak zihinsel durumlar, başlatıcı ya da ara değişken olabilir.  Zihin bedeni zayıflatır ve patojenler ortaya çıkarak, bedenimizi ele geçirir. Hastalıklar bu şekilde ilerler şeklinde konuştu.
'SPORLA STRESİMİZİ YÖNETİBİLİRİZ'
Stresle baş etme yollarını da anlatan Beydağı, özellikle spor ve sağlıklı beslenmenin etkili olduğunu dile getirerek, şunları söyledi Stresi yönetebiliriz fakat burada amaç tüm stresi ortadan kaldırmak değil, stresin varlığını üst düzeyde performans oluşturmak için bir motivasyon aracı olarak kullanmak. Bunun için öfke, üzüntü ve korkularımızın farkında olmak ve bunun için harekete geçmek bizim için önemli. Aynı zamanda; öfke, üzüntü ve korkunun vücudumuzda salgıladığı hormonların birikmesinin önüne geçmeye çalışmalıyız. Kortizol, kortizon ve tiroid hormonlarını enerji harcayarak dışa atmamız gerekir. Bunun içinde spor yapabiliriz. Spor yaparak enerji harcadığımız takdirde bu hormonlar vücudumuzda birikmez. Doğru nefes aracılığı ile sistemimizi daha iyi çalıştırarak, iyi beslenme ve iyi uykuyla stresimizi yönetebiliriz.

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