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(Görüntülü Haber) 'Star Harmony'i kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Enver ALAS / İstanbul () - İSTANBUL Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy önlerinde karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü...

Enver ALAS / İstanbul () - İSTANBUL Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy önlerinde karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir römorkör sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Nene Hatun" römorkörü de gemiye yakın bir noktada bekleyişini sürdürüyor. BOĞAZ TRAFİĞİNDE KISITLAMA YOK Boğaz trafiğinde ise şu an için bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca gemiye yakın bir noktada ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir gemi hazır olarak bekliyor. ÖNCEKİ GÜN MEYDANA GELDİ İstanbul Boğazı'nda geçiş yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, salı sabahı Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı. Dün başlatılan kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde ara verilmişti.

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