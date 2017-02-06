(Görüntülü Haber) SP ve BBP'den referandum açıklaması

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider BBP Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu. "KUCAKLAŞMAMIZ BİR BÜTÜN OLMAMIZ GEREKİR" Basın açıklamasında iadeyi ziyarette bulunduklarını ve herhangi bir gündemin olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, “Bu bir iadeyi ziyaret herhangi bir gündemimiz yok. Ülkemizin çok ciddi problemleri var. Son zamanlarda gördüğümüz bu problemlerin çözümü yerine genelde biraz daha şekil ile ilgili konuları gündeme getiriyor. 'Problemler nasıl çözülecek?' asıl soru bu. Şu anda gelişmeler biraz kamplaşmaya sebep oluyor. Ülkemizdeki konu biraz kamplaşmış olduğumuzu gösteriyor. Farklı fikirlere sahip olmamıza rağmen kucaklaşmamız, bir bütün olmamız gerekir” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Hayır’ oyu kullanacaklara dair sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu, “Bunlar çok ucuz fikri olmayan ve kendi fikrini savunamayan insanların yaptığı saldırılardır. Ben ciddi bir insanım, bu tarz yorumların kendi kapasitesinin yeterli olmadığına yorumlarım” dedi. "DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİREN BİR ŞEY YOK" Referandumda oylarının ‘Hayır’ olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Bizim fikrimizi değiştiren bir şey yok prensip itibariyle düşüncelerimizi ibraz ettik ve şu anda o düşüncelerimizi değiştiren bir şey yok” dedi. "HAYIRLARA VESİLE OLSUN" Destici, basın açıklamasından önce karşılama sırasında "Hayırlara vesile olsun" dedi ve bu sözün ardından yanlış anlaşılmaması için "Bu kelimeyi sakın yanlış anlamayın o anlamda söylemedim" diyerek sözlerini düzeltti. "SAĞDUYUNUN SESİ OLDUK" Toplumu ayrıştıracak ve çatıştıracak her türlü sözden uzak durulması gerektiğini dile getiren Destici, “Temel beyin söylediklerine biz de iştirak ediyoruz ülkemizin ve milletimizin şu anda en fazla ihtiyaç duyduğu şey birlik beraberlik olduğunu söylüyoruz. Toplumumuzu ayrıştıracak ve çatıştıracak her türlü sözden uzak durulması gerektiğini dile getiriyoruz. Biz BBP ve SP bu dönemde de sağduyunun sesi olduk. Süreç başladığından beridir düşüncelerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Bizim teklif metnimiz onlara gitti onlarınki bize geldi. Metinlerimizin aslında birbirine çok benzediğini ve ortak noktaları olduğunu gördük” dedi.